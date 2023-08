Ρωσικά ΜΜΕ: Νεκρός ο Πριγκόζιν σε αεροπορικό δυστύχημα

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον επικεφαλής της ομάδας Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν συνετρίβη σε πτήση από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, και τα 10 άτομα που βρίσκονταν στο αεροπλάνο, μεταξύ των οποίων τρία μέλη του πληρώματος, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, με βάση ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείυ εκτάκτων αναγκών, που αναμετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RIA Novosti.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας άνδρας με το όνομα του Πριγκόζιν ήταν μεταξύ των επιβατών, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί του αποτυχημένου πραξικοπήματος κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ιούνιο.

The Russian Federal Air Transport Agency has announced that an Investigation has been launched to determine the “Cause” of the Aircraft Crash in the Tver Region which Killed all 10 Passengers onboard including Yevgeny Prigozhin. pic.twitter.com/1kguZWO4lr