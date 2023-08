Ινδία: Σχέδιο μαζικής εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών

Η Ινδία ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη διαδικασία δημοπρασίας για περίπου 100 μπλοκ κρίσιμων ορυκτών μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, ως μέρος του πλάνου για την εξασφάλιση των εγχώριων προμηθειών πρώτων υλών που απαιτούνται για την τροφοδοσία της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια.

Τα μπλοκ κοιτασμάτων αφορούν κρίσιμα ορυκτά όπως νικέλιο, λίθιο, κοβάλτιο και πλατίνα, μαζί με σπάνιες γαίες, δήλωσε ο γραμματέας ορυχείων Vivek Bharadwaj σε συνέντευξή του στο Νέο Δελχί.

«Το νομικό πλαίσιο έχει καθοριστεί και τα μπλοκ έχουν εντοπιστεί», είπε ο Bharadwaj. Ο διαγωνισμός για την αναζήτηση προσφορών αναμένεται να έχει εκδοθεί μέχρι τον Δεκέμβριο και οι πλειστηριασμοί μπορεί να ξεκινήσουν τρεις μήνες αργότερα, πρόσθεσε.

Το κράτος της Νότιας Ασίας παλεύει να κατοχυρώσει την εσωτερική ασφάλεια των κρίσιμων ορυκτών για να διασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία του και να ενισχύσει τη φιλοδοξία του να κάνει τη χώρα βασικό κόμβο κατασκευής μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να βοηθήσει στην επίτευξη ενός ενεργειακού καθαρού μηδενικού στόχου, σχολιάζει το Bloomberg. Η Ινδία επί του παρόντος δεν εξορύσσει κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες όπως λίθιο, κοβάλτιο και νικέλιο σε τοπικό επίπεδο.

Προκειμένου να δοθούν κίνητρα σε παγκόσμιους και τοπικούς εξορυκτικούς ομίλους να συμμετάσχουν στη διαδικασία, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποζημιώσει το μισό κόστος έρευνας, είπε ο Bharadwaj. Οι εταιρείες μπορεί να χρειαστούν τουλάχιστον τρία χρόνια για να θέσουν σε λειτουργία τα ορυχεία, πρόσθεσε.

Η Ινδία άλλαξε τους κανόνες του θεσμικού πλαισίου εξόρυξης τον περασμένο μήνα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την έρευνα και εκμετάλλευση κρίσιμων ορυκτών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν κλειδί για τη δημοπρασία μπλοκ λιθίου που εντοπίστηκαν πρόσφατα στο Τζαμού, στο Κασμίρ και στην πολιτεία Καρνατάκα.

Ορισμένες κρατικές εταιρείες έψαχναν και εκτός συνόρων για τέτοια περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι ενεργειακές εταιρείες Coal India Ltd. και NTPC Ltd. έχουν σχέδια εξόρυξης. Η Khanij Bidesh India Ltd., μια κοινοπραξία τριών κρατικών εταιρειών, δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό τον λόγο, ώστε να εισέλθει στην αγορά των κρίσιμων ορυκτών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, κυρίως στην Αυστραλία και τη Νότια Αμερική.