Δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία στέλνουν κινεζικές τράπεζες

Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Κίνας διέθεσαν δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία καθώς οι κυρώσεις πιέζουν τις δυτικές τράπεζες να φύγουν από τη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι δυτικές ρυθμιστικές αρχές έχουν χτυπήσει τη Ρωσία επιβάλλοντας κυρώσεις και παροτρύνοντας τα τραπεζικά ιδρύματα να αποσυρθούν από τις δραστηριότητες στη χώρα. Οι κινέζοι δανειστές καλύπτουν τώρα το κενό, αναφέρει η εφημερίδα.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κίνα έχουν τετραπλασιάσει την έκθεσή τους στον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία που αναλύθηκαν για τους FT από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου.

Η Bank of China Ltd., η Industrial & Commercial Bank of China Ltd., η China Construction Bank Corp. και η Agricultural Bank of China Ltd. είχαν συνολική έκθεση 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του 2022. Αυξήθηκε σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε 14 μήνες μέχρι το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ανέφερε η έκθεση, επικαλούμενη στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Οι τράπεζες αρνήθηκαν να σχολιάσουν στους FT.

«Τα δάνεια των κινεζικών τραπεζών σε ρωσικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ως επί το πλείστον γίνονται σε γουάν που αντικαθιστά τα δολάρια και τα ευρώ, δείχνουν ότι οι κυρώσεις κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε ο Andrii Onopriienko, αναπληρωτής διευθυντής ανάπτυξης στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου.