BMW: Επένδυση €700 εκατ. για παραγωγή ηλεκτρικών Mini στη Βρετανία

Επένδυση 600 εκατομμυρίων στερλινών (700 εκατ. ευρώ) για την παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών Mini στη Βρετανία ανακοίνωσε η BMW.

«Υποστηριζόμενη από τη βρετανική κυβέρνηση», αναφέρει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η κίνηση θα βοηθήσει στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο παραγωγής της Οξφόρδης και στις εγκαταστάσεις συμπίεσης αμαξώματος στο Σουίντον, γράφει ο Guardian.

Ο Μίλαν Νεντέλκοβιτς, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της BMW και υπεύθυνος για την παραγωγή, δηλώνει: «Με τη νέα επένδυση θα αναπτύξουμε το εργοστάσιο της Οξφόρδης για την παραγωγή της νέας γενιάς ηλεκτρικών Mini και θα χαράξουμε τον δρόμο για την αμιγώς ηλεκτρική κατασκευή αυτοκινήτων στο μέλλον».

Από το 2026, το εργοστάσιο της Οξφόρδης θα κατασκευάζει δύο νέα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα – το 3θυρο Mini Cooper και το συμπαγές crossover Mini Aceman. Μέχρι το 2030 ο όγκος παραγωγής θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικός.

Η Οξφόρδη κατασκευάζει επί του παρόντος το υπάρχον Mini Electric, καθώς και τις 3-θυρες, 5-θυρες και Clubman εκδόσεις του κλασικού βρετανικού αυτοκινήτου.

Η Στέφανι Βουρστ, επικεφαλής της Mini, υπογραμμίζει: «Η Οξφόρδη ήταν και παραμένει η καρδιά της Mini. Χαίρομαι που τα δύο νέα, πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα θα παράγονται στην Οξφόρδη, επιβεβαιώνοντας την πορεία μας προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον. Η συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση για εγχώρια οχήματα χωρίς εκπομπές ρύπων δείχνει το άνοιγμα της παγκόσμιας κοινότητας Mini στην ηλεκτροκίνηση, την οποία θα εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο».

The production line at Oxford has been halted for the £600m electric Mini announcement.



Plant boss Markus Grüneisl says the plant already makes more EVs than any other UK factory.



FT story on BMW announcement:https://t.co/LwhHCTbOgH pic.twitter.com/28kWk8M4qY