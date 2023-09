Χάος στη Λιβύη: Φόβοι για 10.000 νεκρούς από τις πλημμύρες

Περισσότεροι από 2.300 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, ωστόσο οι τοπικές αρχές και ο Ερυθρός Σταυρός εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο Ουσάμα Άλι, εκπρόσωπος της «Υπηρεσίας Διάσωσης και Επειγόντων» που εξαρτάται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, είπε ότι μόνο στην Ντέρνα οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάνιελ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι» και 7.000 να τραυματιστούν. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 5.000.

Σε άλλες πόλεις και κοινότητες της ανατολικής Λιβύης σκοτώθηκαν τουλάχιστον 65 άνθρωποι, πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της αντίπαλης κυβέρνησης, που εδρεύει στα ανατολικά, έκαναν λόγο για «χιλιάδες» νεκρούς στην Ντέρνα, μια πόλη 100.000 κατοίκων. Ο Ερυθρός Σταυρός είπε ότι ο απολογισμός θα είναι «τεράστιος». Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, τα δύο κυριότερα φράγματα στον μικρό ποταμό Ουάντι Ντέρνα υποχώρησαν τη νύχτα της Κυριακής, με αποτέλεσμα τεράστια κύματα λάσπης να καταστρέψουν γέφυρες και να παρασύρουν κτίρια, μαζί με τους ενοίκους τους, στις δύο όχθες του ποταμού που εκβάλλει στη Μεσόγειο.

Νωρίτερα, ένα στέλεχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου είπε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι «τεράστιος», θα μπορούσε να ανέλθει σε «χιλιάδες», καθώς οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 10.000. «Οι ανθρωπιστικές ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της Ερυθράς Ημισελήνου της Λιβύης, ακόμη και τις δυνατότητες της κυβέρνησης», είπε ο Τάμερ Ραμαντάν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Τρείς εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους πλημμυροπαθείς.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης είπε ότι στην Ντέρνα σκοτώθηκαν «περισσότεροι από 5.200 άνθρωποι». Ο υπουργός Υγείας Οτμάν Αμπντελτζαλίλ εξέφρασε τον φόβο ότι τα θύματα θα είναι τουλάχιστον 10.000, εξηγώντας ότι σε πολλές συνοικίες ακόμη δεν υπάρχει πρόσβαση.

Τα ερασιτεχνικά βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι και αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δίνουν εικόνα Αποκάλυψης. Καθώς δρόμοι κόπηκαν στη μέση και το έδαφος υποχώρησε, οι διασώστες δυσκολεύονται να φτάσουν στους εγκλωβισμένους οι οποίοι, με αυτοσχέδια μέσα, ανασύρουν πτώματα και βγάζουν επιζώντες που κινδυνεύουν να πνιγούν.

