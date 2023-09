Αποκαλύφθηκε το iPhone 15, ποιες οι αλλαγές

Στην πρώτη πρακτική δοκιμή των iPhone 15 Pro και Pro Max, τα νέα υλικά και η θύρα φόρτισης ξεχωρίζουν ως οι πιο μεγάλες αλλαγές από τα περσινά μοντέλα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η χρήση τιτανίου κατά μήκος των πλευρών των νέων τηλεφώνων, που αντικαθιστά τον ανοξείδωτο χάλυβα, είναι μια προσθήκη που τραβά την προσοχή. Το υλικό έχει σκοπό να κάνει τα τηλέφωνα πιο ελαφριά και ανθεκτικά, και αυτό το καταλαβαίνει αμέσως κάποιος όταν κρατάει τη συσκευή.

Η Apple παρουσίασε τα iPhone 15 την Τρίτη. Το νέο προϊόν -ειδικά οι ανώτερες εκδόσεις- αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις της εταιρείας εδώ και χρόνια. Και η Apple υπολογίζει στα νέα χαρακτηριστικά, που θα βοηθήσουν στην αναστροφή μιας σπάνιας πτώσης πωλήσεων.

Apple has revealed its newest iPhones. @edludlow got a sneak preview of the iPhone 15 line, featuring USB-C, improved cameras and a titanium body https://t.co/hiMzZTgJKX pic.twitter.com/NVXqL4iONe