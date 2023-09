Χτύπημα ΕΕ στην Κίνα: Ερευνα για επιδοτήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά έρευνα για τις κινεζικές επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα (EV), καθώς το μπλοκ ανησυχεί για την ικανότητα της βιομηχανίας του να ανταγωνιστεί.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την έρευνα σήμερα Τετάρτη, λέγοντας ότι η παγκόσμια αγορά είναι πλημμυρισμένη από φθηνά κινεζικά αυτοκίνητα.

«Η τιμή τους διατηρείται τεχνητά χαμηλά από τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις. Αυτό στρεβλώνει την αγορά μας», δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Και καθώς δεν δεχόμαστε αυτή τη στρέβλωση εκ των έσω στην αγορά μας, δεν την δεχόμαστε από έξω».

Η έρευνα ανοίγει παρά τις ανησυχίες για αντίποινα από την Κίνα, σε μία ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με την ικανότητα των Ευρωπαίων κατασκευαστών να ανταγωνιστούν την κινεζική βιομηχανία.

Η BYD, ηγέτης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα, επέκτεινε τις απώλειες έως και 2% στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Εν τω μεταξύ, η XPeng υποχώρησε έως και 2,8% και η Li Auto επίσης πτωτικά, διαπραγματεύοντας σε ενδοημερήσια χαμηλά έως και 0,5%.

