ΗΠΑ: Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Υψηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, καταγράφοντας οριακά μεγαλύτερη άνοδο από αυτήν που περίμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 3,7% σε ετήσια βάση και 0,6% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 3,6% και 0,5% αντίστοιχα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων 14 μηνών.

Τον Ιούλιο ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Ο δομικός δείκτης, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, σημείωσε άνοδο 4,3% σε ετήσια βάση και 0,3% σε μηνιαία. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 4,3% και 0,2% αντίστοιχα.

Τον Ιούλιο είχε διαμορφωθεί στο 4,7%.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου σημειώνει οριακή άνοδο στο 4,31%.

