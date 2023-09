Εξωγήινοι στο Κογκρέσο του Μεξικό!

Οι σωροί δύο «μη ανθρώπινων όντων» παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο στο Μεξικό, προκαλώντας ένα μείγμα έκπληξης, δυσπιστίας και χλευασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οπως μεταδίδει το AFP, τα υποτιθέμενα μουμιοποιημένα λείψανα παρουσιάστηκαν την Τρίτη - ήταν η πρώτη φορά που το μεξικανικό Κογκρέσο ασχολήθηκε επίσημα με το θέμα της πιθανής εξωγήινης ζωής.

Οι σωροί είχαν γκριζωπό χρώμα και χαρακτηριστικά προσώπου παρόμοια με του ανθρώπου και μεταφέρθηκαν στο Κογκρέσο από τον Jaime Maussan, έναν αμφιλεγόμενο Μεξικανό δημοσιογράφο και ερευνητή που ανέφερε ότι τα βρήκε στο Περού το 2017.

Scientists unveiling two alleged alien corpses took place in Mexico, which are retrieved from Cusco, Peru. pic.twitter.com/rjfz9IMf37