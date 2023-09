Κίνα: Δεύτερη φορά φέτος ανοίγει την κάνουλα των τραπεζών

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας μείωσε το ποσό των μετρητών που πρέπει να διατηρούν σε αποθεματικό οι τράπεζες για δεύτερη φορά φέτος, για να ενισχύσει την εύθραυστη ανάκαμψη της οικονομίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) μείωσε τον δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών για τις περισσότερες τράπεζες κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με δήλωση που έγινε σήμερα Πέμπτη. Ο σταθμισμένος δείκτης RRR για τις τράπεζες θα είναι 7,4% μετά την περικοπή.

Η μείωση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή, θα βοηθήσει στη διατήρηση εύλογα άφθονης ρευστότητας, ανέφερε η PBOC στην ανακοίνωση.

Η PBOC τον Αύγουστο ενίσχυσε την πολιτική της με αιφνιδιαστική μείωση του επιτοκίου των μονοετών δανείων της -ήταν η δεύτερη μείωση φέτος. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την Παρασκευή.

