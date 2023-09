ΟΗΕ: Ο Ερντογάν καλεί σε αναγνώριση της «Βόρειας Κύπρου»

Στην ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» καθώς και να εγκαθιδρυθούν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, όπως αναφέρει ανάρτηση του Anadolu στο Χ.

Ειδικότερα, απευθυνόμενος από το βήμα της 78ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και να δημιουργήσει διπλωματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη χώρα αυτή».

Παράλληλα ο τούρκος πρόεδρος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατηγόρησε το διεθνή θεσμό για την κατάσταση στο νησί και τα τελευταία γεγονότα στην Πύλα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει ‘κενή δομή’ τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

«Θεωρούμε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στην Κύπρο (σ.σ. Πύλα) αποτελούν απόρροια αυτής της κενής θεσμικής δομής (δηλ. του ΣΑ του ΟΗΕ) που δεν εμπνέει πλέον καμία δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη».

Ο Τούρκος πρόεδρος απέρριψε για άλλη μια φορά το μοντέλο της ομοσπονδίας και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος το ψευδοκράτος.

#URGENT Turkish President Erdogan urges global community to recognize independence of Turkish Republic of Northern Cyprus, establish diplomatic, political, and economic ties pic.twitter.com/U2B1tVX6uL