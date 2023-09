Φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου στο Σότσι της Ρωσίας

Μία δεξαμενή πετρελαίου φλέγεται από νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Αντλέρσκι στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα.

Την φωτιά επιβεβαίωσε ο Βενιαμίν Κοντράτγεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ.

Early this morning fuel tanks near the airport of Adler (Sochi) in Russia exploded. Coordinates: 43°26'05"N 39°56'07"E Source of video: Telegram/Mash #Russia #Sochi pic.twitter.com/wArQNOAVI8

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα.

“Τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό διερευνώνται”, ανέφερε ο Κοντράτγεφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Sochi, after an explosion in the area of the Rosneft gas station on Aviatsionnaya Street, a tank caught fire pic.twitter.com/Nv6SuMczNL