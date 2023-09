φον ντερ Λάιεν: Κλιματική δράση και η ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίσουν

Με αναφορά στην Ελλάδα που επλήγη από πυρκαγιές και φωτιές και κάνοντας λόγο για έναν «πλανήτη που βράζει» ξεκίνησε την ομιλία της για το κλίμα στο Global Citizen, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν,

«Μόλις πριν από ένα μήνα, βρισκόμουν στην Ελλάδα, καθώς η χώρα καταστράφηκε από τις χειρότερες πυρκαγιές στην Ευρώπη. Μόνο λίγες εβδομάδες αργότερα, η ίδια χώρα επλήγη από βροχοπτώσεις τριών ετών σε μόλις τρεις ημέρες. Είναι τραγωδία. Και το ίδιο συμβαίνει από τη Λιβύη ως τη Σλοβενία, από την Ισπανία ως τις Φιλιππίνες. Η κλιματική αλλαγή είναι ανάμεσά μας» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επισήμανε ότι η κλιματική δράση και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίσουν.

Σημείωσε ότι «με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον Κλιματικό Νόμο μας, γίναμε η πρώτη ήπειρος που έκανε την κλιματική ουδετερότητα νομικά δεσμευτικό στόχο έως το 2050. «Έχουμε θέσει στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2030. Και είμαστε σε καλό δρόμο όχι μόνο να τους επιτύχουμε αλλά και να τους υπερβούμε. Αυτός ο οδικός χάρτης για την κλιματική ουδετερότητα έχει προωθήσει την καινοτομία και τις επενδύσεις», ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Climate action and economic growth can go hand in hand.



We are demonstrating it in the EU.



Glad to participate in the @GlblCtzn NOW climate sessions on how the business community can be part of this dynamic transformation ↓ pic.twitter.com/jAZq9Sq4IF