Χτύπησαν το αρχηγείο του στόλου της Μαύρης Θάλασσας οι Ουκρανοί

Η Ουκρανία πραγματοποίησε μια τολμηρή επίθεση με πυραύλους σήμερα στο κύριο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος. Βίντεο και φωτογραφίες έδειχναν καπνό πάνω από το κτίριο που βρίσκεται στη Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη Κριμαία, μεταδίδει το Associated Press.

Ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Είπε ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με την πυρκαγιά.

Πολλά ασθενοφόρα έφτασαν στο αρχηγείο του στόλου ενώ θραύσματα σκορπίστηκαν εκατοντάδες μέτρα (υάρδες) τριγύρω, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Ραζβοζάγιεφ προειδοποίησε αρχικά τους κατοίκους της Σεβαστούπολης ότι ήταν πιθανή άλλη μια επίθεση και τους προέτρεψε να μην εγκαταλείψουν τα κτίρια και να μην πάνε στο κέντρο της πόλης. Αργότερα είπε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος αεροπορικής επίθεσης, αλλά επανέλαβε τις εκκλήσεις να μην μεταβούν στο κεντρικό τμήμα της πόλης, λέγοντας ότι οι δρόμοι ήταν κλειστοί και ότι απροσδιόριστες «ειδικές προσπάθειες» βρίσκονται σε εξέλιξη.

Moscow-appointed authorities in occupied Crimea say a Ukrainian missile struck the headquarters of Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol, marking the latest in a series of ever-increasing attacks targeting the Russian military on the peninsula. Heavy damage and smoke visible. pic.twitter.com/Q7psc7rA6M