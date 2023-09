Κατηφορίζει κι άλλο η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ευρωζώνη

Μικρή πτώση κατέγραψε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελική έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό μειώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στο -17,8, ενώ στην ΕΕ, από το -17,1 του Αυγούστου στο -18,7.

Euro-area economic confidence slowed for 5th month, further overshadowing the region’s outlook.



A sentiment gauge published by the European Commission slid to 93.3 in Sept, from a revised 93.6 a month earlier. Economists had predicted a bigger decline.https://t.co/FlPx0yBXrc pic.twitter.com/4kEPgrMRpf