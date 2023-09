Ιταλία: Στο 5,3% ο στόχος για το έλλειμμα το 2023

H Ιταλία αύξησε τον στόχο για το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2023 στο 5,3% του ΑΕΠ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για έλλειμμα 4,5%, καθώς η άνοδος του κόστους των φοροαπαλλαγών βαρύνουν τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι το έλλειμμα του 2024 αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από ό,τι προβλέπεται, στο 4,3% του ΑΕΠ, από 3,7% που προβλεπόταν τον Απρίλιο.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι τόνισε ότι η αύξηση του στόχου για το έλλειμμα θα επιτρέψει στη Ρώμη να λάβει μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος, να δώσει κίνητρα στις οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά και να αυξήσει τους μισθούς στο δημόσιο.

Ωστόσο, η επεκτατική αυτή δημοσιονομική πολιτική μπορεί να φέρει την κυβέρνηση Μελόνι σε τροχιά σύγκρουσης με τις Βρυξέλλες καθώς οδηγεί την Ιταλία ακόμα πιο μακριά από τον στόχο του Συμφώνου Σταθερότητας για έλλειμμα 3%.

Οι κανόνες του συμφώνου τέθηκαν σε αναστολή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για να δώσουν στα κράτη μέλη τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο να απαντήσουν στα πολλαπλά σοκ στην οικονομία, αλλά θα τεθούν και πάλι σε ισχύ την επόμενη χρονιά.

Η ιταλική κυβέρνηση προβλέπει ότι θα μειώσει το έλλειμμα στο 3% το 2026.

Ωστόσο, ο Τζορτζέτι υπογράμμισε ότι πιστεύει πως οι αξιωματούχοι της Κομισιόν, η οποία πρέπει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, θα δείξουν κατανόηση απέναντι στη Ρώμη.

