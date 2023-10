Νόμπελ Χημείας σε τρεις επιστήμονες για την ανακάλυψη και σύνθεση των κβαντικών τελειών

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Χημείας 2023 στους Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus και Alexei I. Ekimov «για την ανακάλυψη και τη σύνθεση των κβαντικών τελειών».

Το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2023 επιβραβεύει την ανακάλυψη και την ανάπτυξη των κβαντικών τελειών (ή κουκκίδων), νανοσωματιδίων τόσο μικροσκοπικών που το μέγεθός τους καθορίζει τις ιδιότητές τους.

Τα σωματίδια αυτά έχουν μοναδικές ιδιότητες και τώρα διαχέουν το φως τους από τις οθόνες τηλεόρασης και τις λάμπες LED. Καταλύουν χημικές αντιδράσεις και το διαυγές φως τους μπορεί να φωτίσει τον καρκινικό ιστό για έναν χειρουργό.

Οπως μεταδίδει το ertnews.gr, οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει κυρίως τις κβαντικές τελείες για να δημιουργήσουν έγχρωμο φως. Πιστεύουν ότι στο μέλλον οι κβαντικές τελείες μπορούν να συμβάλουν σε εύκαμπτα ηλεκτρονικά, σε μικροσκοπικούς αισθητήρες, σε λεπτότερες ηλιακές κυψέλες και ίσως σε κρυπτογραφημένη κβαντική επικοινωνία.

Σήμερα οι κβαντικές τελείες αποτελούν σημαντικό μέρος της εργαλειοθήκης της νανοτεχνολογίας. Οι βραβευμένοι με το Νόμπελ Χημείας 2023 υπήρξαν όλοι πρωτοπόροι στην εξερεύνηση του νανοκόσμου.

