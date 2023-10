Συμφωνία των 27 για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης

Διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών αυτή την εβδομάδα κατέληξαν σε μια γενική συμφωνία για τον τρόπο αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η Ιταλία αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστευτικών ροών από το 2016 και η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού υπό την Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε από τους εταίρους της να παράσχουν περισσότερη υποστήριξη.

Περισσότεροι από 133.000 άνθρωποι ταξίδεψαν στην Ιταλία διασχίζοντας τη Μεσόγειο με πλοίο από την αρχή του έτους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, χάρη και στον ασυνήθιστα ήπιο καιρό, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. επιβεβαίωσε τη συμφωνία για περιπτώσεις κρίσεων ή ανωτέρας βίας στον τομέα μετανάστευσης και ασύλου.

📣 Deal! EU Ambassadors have reached an agreement on the regulation addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum.#COREPERII #EU2023ES #EUMigration pic.twitter.com/9ikt98a7sg