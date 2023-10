ΗΠΑ: Μικρή άνοδος στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κινήθηκε υψηλότερα την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ενισχύθηκαν στις 207.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, από 205.000 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 210.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, υποχώρησε στις 208.750 από 211.250.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατέγραψε πτώση στο 1,664 εκατ. την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, από 1,665 εκατ. μία εβδομάδα νωρίτερα.

BREAKING! US Initial jobless claims equaled 207K last week, AGAIN below expectations.

