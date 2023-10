Αλληλεγγύη Ζελένσκι στον Νετανιάχου και τον ισραηλινό λαό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξη της Ουκρανίας στο Ισραήλ, μια μέρα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς κατά του εβραϊκού κράτους.

«Συνομίλησα με τον Νετανιάχου για να εκφράσω την αλληλεγγύη της Ουκρανίας στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια μεγάλης κλίμακας εσκεμμένη επίθεση, και για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μας για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Χ.

«Συζητήσαμε επίσης τις επιπτώσεις της επίθεσης στην ασφάλεια στην περιοχή και πέρα από αυτήν».

