Σφυροκοπείται η Γάζα, κυβέρνηση εθνικής ενότητας στο Ισραήλ

Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, με τη συμμετοχή μελών της αντιπολίτευσης, σχημάτισε το Ισραήλ για να αντιμετωπίσει τον πόλεμο με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα συσταθεί «υπουργικό συμβούλιο διαχείρισης πολέμου» με τρία μέλη. Πρόκειται για τον ίδιο τον Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ και τον πρώην υπουργό Άμυνας Μπένι Γκαντζ, ο οποίος ηγείται κεντρώου αντιπολιτευόμενου κόμματος που δέχτηκε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση.

Ο Ρον Ντέρμερ, ο οποίος είναι υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, και ο Γκάντι Αϊζενκότ, πρώην αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, θα είναι παρατηρητές.

Για όσο διαρκεί ο πόλεμος δεν θα προωθούνται νομοσχέδια ή κυβερνητικές αποφάσεις που δεν θα αφορούν τη διεξαγωγή του πολέμου.

Θέση στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο κρατείται και για τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, που ήταν πρωθυπουργός μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους, όταν τον διαδέχθηκε ο Νετανιάχου. Ο ίδιος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης αν δεν αποχωρήσουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό τα ακροδεξιά θρησκευτικά κόμματα.

Η κυβέρνηση αναμένεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εδρεύει η Χαμάς, έχοντας διακηρύξει ότι η οργάνωση πρέπει να καταστραφεί πλήρως.

Η σύνθεση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου σημαίνει ότι τα ακροδεξιά μέλη του συνασπισμού του Νετανιάχου, όπως ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δεν θα συμμετέχουν στη διεύθυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Ισραήλ συνεχίζει το από αέρος σφυροκόπημα της Γάζας, πλήττοντας εκατοντάδες στόχους, ενώ ο στρατός προετοιμάζεται για χερσαία επιχείρηση, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκαλάντ να δηλώνει πως έχει «χαλαρώσει όλους τους περιορισμούς» των στρατιωτών στη μάχη τους κατά της Χαμάς. «Η Χαμάς ήθελε μια αλλαγή και θα την έχει. Αυτό που ήταν στη Γάζα δεν θα υπάρξει πλέον. Αρχίσαμε την επίθεση από αέρος, αργότερα θα έρθουμε και από την ξηρά», δήλωσε ο Γκαλάντ.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως έπληξε περισσότερους από 200 στόχους στη γειτονιά Αλ Φαρκάν στη Γάζα σήμερα Τετάρτη, ενώ μέχρι στιγμής έχει πλήξει περίπου 450 στόχους στη γειτονιά αυτή, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Σιδερένια Ξίφη».

Από χθες Τρίτη πραγματοποιείται τεράστια ενίσχυση των ισραηλινών στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων της Γάζας, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε χερσαία εισβολή στη Γάζα εντός ημερών. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει ως επί το πλείστον τα σύνορά του με τη Γάζα μετά από μια νύχτα εντατικοποιημένων αεροπορικών επιδρομών σε όλο τον θύλακα, από τις οποίες καταστράφηκαν υποδομές και λόγω των οποίων εκτοπίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του στρατιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού του Ισραήλ, από την εισβολή του Σαββάτου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι στο Ισραήλ (1.200 αναφέρει η δημόσια ραδιοφωνία της χώρας), ενώ το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας μιλάει για 1.100 νεκρούς και πάνω από 5.300 τραυματίες στη Γάζα, καθώς και για 28 νεκρούς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το Ισραήλ, εντός της χώρας έχουν βρεθεί τα πτώματα περίπου 1.500 μαχητών της Χαμάς.

