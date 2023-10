ΗΠΑ: Αμετάβλητος στο 3,7% ο ετήσιος πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Σταθερός παρέμεινε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ενώ σε μηνιαία βάση κινήθηκε οριακά υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 3,7% σε ετήσια βάση και 0,4% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο, έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 3,6% και 0,4% αντίστοιχα.

Τον Αύγουστο ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 0,6% σε μηνιαία βάση και κατά 3,7% σε ετήσια βάση.



Ο δομικός δείκτης, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, σημείωσε άνοδο 4,1% σε ετήσια βάση και 0,3% σε μηνιαία. Οι μετρήσεις ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τον Αύγουστο είχε διαμορφωθεί στο 4,3%.

