Βρυξέλλες: Νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης

Νεκρός από τις σφαίρες Βέλγων αστυνομικών έπεσε σήμερα ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στις Βρυξέλλες κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο Σουηδοί πολίτες, όπως μεταδίδει το δίκτυο BFM TV. Η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη σε καφέ της περιοχής των Βρυξελλών Σέρμπεκ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, το αυτόματο όπλο που βρέθηκε πάνω του ήταν ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη χθεσινή επίθεση, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου. Οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι αυτός ήταν ο δράστης.

Υπενθυμίζεται ότι δύο Σουηδοί σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στις Βρυξέλλες, λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βελγίου και Σουηδίας χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Σύμφωνα με τη βελγική τηλεόραση, ο δράστης είναι 45 ετών, τυνησιακής καταγωγής, που διέμενε παράνομα στο Βέλγιο.

Η βελγική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ ανέβασε στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα τα ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες θα λειτουργήσουν με τηλεργασία και τα κτίρια θα παραμείνουν κλειστά. Κλειστό θα παραμείνει και το ευρωπαϊκό σχολείο.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης δηλώνει μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν», αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

