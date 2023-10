Bank of America: Ντύνονται ξανά «αρκούδες» οι επενδυτές

Η τελευταία έρευνα της Bank of America στους διαχειριστές κεφαλαίων, που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί, δείχνει ότι οι επενδυτές έχουν γίνει ξανά «αρκούδες», ποντάροντας σε πτωτική αγορά.

Σύμφωνα με την Global Fund Manager Survey, τώρα, το 30% των επενδυτών φοβάται ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα οδηγήσουν τις οικονομίες σε «σκληρή προσγείωση», ποσοστό που είναι υψηλότερο από το 21% τον Σεπτέμβριο, στη σκιά της πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Παρά την αύξηση, ωστόσο, η προοπτική για «ήπια προσγείωση» παραμένει ακόμα βασικό σενάριο στις εκτιμήσεις των διαχειριστών κεφαλαίου παγκοσμίως, με το 59% των επενδυτών να αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αναχαιτιστεί χωρίς να πέσει η οικονομία σε ύφεση.

Το Global Fund Manager Survey της Bank of America έδειξε επίσης ότι οι επενδυτές αυξάνουν τα μετρητά στο καλάθι τους, μια ένδειξη για διεύρυνση της νευρικότητας στις αγορές.

"FMS cash levels as % of AUM up from 4.9% to 5.3% in Oct, triggering 'buy' signal for BofA Global FMS Cash Rule." pic.twitter.com/HEXadYaxqZ