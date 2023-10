Βρετανία: Σε ύψη 1998 η απόδοση του 30ετούς ομολόγου

Το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Βρετανίας έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του Τόνι Μπλερ.

Το επιτόκιο των 30ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων έφτασε σήμερα το πρωί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών.

Αυξήθηκε έως και 5,119%, 4 μονάδες βάσης «τσίμπησε» σήμερα, στο υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 1998, αναφέρει το Reuters. Οδηγήθηκε, έτσι, πάνω από το προηγούμενο υψηλό 5,115% που είχε φτάσει στις 4 Οκτωβρίου.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται όταν η τιμή πέφτει και υποδηλώνει το κόστος έκδοσης νέου δημόσιου δανεισμού.

