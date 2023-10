Με τον επικεφαλής της Χαμάς μίλησε ο Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαΐλ Χανίγε, είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους συζήτησαν τις εξελίξεις στη Γάζα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα και ότι οι τραυματίες θα μπορούν να περιθάλπονται στην Τουρκία, αν χρειαστεί.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην περιοχή το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνιμη λύση χωρίς τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

#BREAKING

Turkish President Erdogan had a phone call with #Hamas Political Bureau Chief Ismail Haniyeh.



▪️The discussion covered the current situation in #Gaza and the ongoing process.

▪️Erdogan emphasized Türkiye's efforts to ensure humanitarian aid reaches Gaza and to… pic.twitter.com/MPThSM9f7g