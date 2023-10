Ford: Αυξήσεις ρεκόρ για τους εργαζομένους μετά από απεργία έξι εβδομάδων

Η Ford και το συνδικάτο των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (UAW) κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων μετά από έξι εβδομάδες.

Η εταιρεία είναι η πρώτη από τις τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ που επέλυσε τη διαφωνία με τους εργαζομένους σχετικά με τους μισθούς.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση 25% σε βάθος τετραετίας.

«Για μήνες, λέμε ότι τα κέρδη ρεκόρ σημαίνουν συμβάσεις ρεκόρ» τόνισε ο πρόεδρος του σωματείου Σον Φέιν.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Ford τόνισε ότι είναι ικανοποιημένη για την επίτευξη της συμφωνίας και είναι επικεντρωμένη στην επανεκκίνηση των εργοστασίων της στο Κεντάκι, το Μίτσιγκαν και το Ιλινόις.

Περίπου 29.000 εργαζόμενοι της Stellantis και της General Motors συνεχίζουν την απεργία.

