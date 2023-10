Κατρακύλα 16% για τη μετοχή της Natwest

Χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε η NatWest, καθώς οι καταναλωτές μετέφεραν τις καταθέσεις από τρεχούμενους λογαριασμούς αναζητώντας καλύτερες αποδόσεις, ενώ η τράπεζα προειδοποίησε ότι τα οφέλη από τα υψηλότερα επιτόκια άρχισαν να μειώνονται.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα προ φόρων λειτουργικά κέρδη της βρετανικής τράπεζας μειώθηκαν στο 1,3 δισ. στερλίνες το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου -δεν ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των αναλυτών για £1,4 δισ. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 3,5 δισ. στερλίνες, λίγο κάτω από τις προσδοκίες για 3,6 δισ.

Η NatWest παραδέχτηκε «σοβαρά προβλήματα» στον τρόπο με τον οποίο η ιδιωτική της τράπεζα Coutts αντιμετώπισε τον Νάιτζελ Φάρατζ όταν έκλεισε τον λογαριασμό του και υποσχέθηκε «ουσιαστικές αλλαγές» στις διαδικασίες της, μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης από μια δικηγορική εταιρεία.

Είπε ότι η αναθεώρηση διαπίστωσε ότι ενώ η απόφαση να κοπεί ο Φάρατζ από πελάτης ήταν κυρίως εμπορική, και ως εκ τούτου νόμιμη και σύμφωνη με τις πολιτικές της, απέτυχε να κοινοποιήσει σωστά την απόφαση και στη συνέχεια χειρίστηκε λάθος την καταγγελία του.

«Αυτή η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα στην αντιμετώπιση του κ. Φάρατζ», δήλωσε ο πρόεδρος της NatWest, Howard Davies. «Ζητούμε για άλλη μια φορά συγγνώμη από τον κ. Φάρατζ για τη συμπεριφορά της».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός υπέρμαχος του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, είχε υποστηρίξει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του επειδή οι απόψεις του δεν αντιστοιχούσαν «στις αξίες της», ένα γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και της Ντάουνινγκ Στριτ, με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ να λέει ότι «σε κανέναν δεν πρέπει να απαγορεύεται να χρησιμοποιεί βασικές υπηρεσίες λόγω των πολιτικών απόψεών του».

Ο Φάρατζ, ο πρώην ηγέτης του Κόμματος του Brexit και του αντιμεταναστευτικού UKIP, είχε εξηγήσει το καλοκαίρι ότι έλαβε έναν φάκελο σαράντα σελίδων για να καταλάβει για ποιον λόγο έκλεισαν οι λογαριασμοί του στην περίβλεπτη Coutts.

H μετοχή της Natwest κάνει βουτιά 16% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

