Ο ΠΟΥ αδυνατεί να επικοινωνήσει με το προσωπικό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει χάσει κάθε επαφή με το προσωπικό του και με υγειονομικές εγκαταστάσεις στην Γάζα, αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

"Το μπλακάουτ καθιστά επίσης αδύνατο για τα ασθενοφόρα να φτάσουν στους τραυματίες", σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

"Δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση ασθενών υπό τέτοιες συνθήκες, ούτε η εξεύρεση ασφαλούς καταφυγίου", τόνισε.

"Αυτή η πολιορκία μου προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλειά τους και τους άμεσους κινδύνους για την υγεία ευάλωτων ασθενών", σημείωνε ο επικεφαλής του ΠΟΥ σε προηγούμενη ανάρτησή του στο X, ενώ σε δεύτερη, που ακολούθησε αυτής, ρωτούσε μόνον: "Γιατί;".

Νωρίτερα, παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών ανακοίνωνε πως οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και η πρόσβαση στο διαδίκτυο διακόπηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας των σφοδρών βομβαρδισμών του ισραηλινού στρατού.

Reports of intense bombardment in Gaza are extremely distressing.



Evacuation of patients is not possible under such circumstances, nor to find safe shelter.



The blackout is also making it impossible for ambulances to reach the injured.



We are still out of touch with our staff…