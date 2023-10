Δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αιζενχάουερ» έλαβε θέση στα στενά του Ορμούζ, σε ένα «σαφές μήνυμα προς το Ιράν».

Σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz οι ΗΠΑ ανέπτυξαν τη δεύτερη ομάδα αεροπλανοφόρων τους – το «Αιζενχάουερ» – στη Μεσόγειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία εν μέσω ανησυχιών για κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Η ομάδα αεροπλανοφόρων USS Eisenhower θα προστεθεί στην ομάδα αεροπλανοφόρων USS Gerald R Ford, η οποία αναπτύχθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Παράλληλα όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το αμερικανικό ΥΠΕΞ καλεί τους πολίτες τους ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τον Λίβανο «λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας» στη χώρα.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ στον Λίβανο να φύγουν τώρα, ενώ οι εμπορικές πτήσεις παραμένουν διαθέσιμες, λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας», ανέφερε στο X.

«Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα εκκενώσει ιδιώτες Αμερικανούς πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους σε κατάσταση κρίσης».

The State Department recommends that U.S. citizens in Lebanon leave now, while commercial flights remain available, due to the unpredictable security situation.



There is no guarantee the U.S. government will evacuate private U.S. citizens and their family members in a crisis…