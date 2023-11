Αλμα στις χρεοκοπίες επιχειρήσεων στη Γερμανία

Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Leibniz Halle (IWH) ανέφερε ότι 1.037 εταιρείες στη Γερμανία έπεσαν σε πτώχευση τον Οκτώβριο – 44% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο και 2% περισσότερο από τον Σεπτέμβριο.

Ο αριθμός των πτωχεύσεων ήταν 12% πάνω από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου για τα έτη 2016 έως 2019, ανέφερε η IWH.

Αναμένουν ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων θα αυξηθεί και πάλι σημαντικά τους επόμενους μήνες.

Ο βαθμός φερεγγυότητας των γερμανικών επιχειρήσεων δείχνει να δέχεται σφοδρά πλήγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως δείχνει ο αλματώδης ρυθμός αύξησης των πτωχεύσεων τον τελευταίο χρόνο στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, σε μια ακόμη ένδειξη αδυναμίας στην καρδιά της γηραιάς ηπείρου.

Στοιχεία τα οποία εάν συνδυαστούν με τα δεδομένα φερεγγυότητας των κρατικών χρεών στην ευρωπαϊκή περιοχή, δικαιολογούν τις ανησυχίες σειράς αναλυτών για αύξηση του κινδύνου για μια νέα κρίση χρέους στην ευρωζώνη, όπως πριν από χρόνια με την Ελλάδα στο επίκεντρο.

If you haven’t seen enough bad German data today, you can check out the latest insolvency trends below. Notably number of employees is above pre pandemic levels now https://t.co/j7qWgXf33t