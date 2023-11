Αδυναμία στις εξαγωγές από την Κίνα ως στη Γερμανία

Η εμπορική και εργοστασιακή δραστηριότητα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες του κόσμου δείχνει σημάδια αδυναμίας βαδίζοντας προς την τελική ευθεία του 2023, υπογραμμίζοντας πόσο αβέβαιη αποδεικνύεται η ανάκαμψη στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η αξία των εξαγωγών της Κίνας συνήθως επιβραδύνεται τον Οκτώβριο για λόγους εποχικής ζήτησης και τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη φάνηκε να παρακολουθούν αυτήν την τάση. Η πτώση 6,4% σε ετήσια βάση τον περασμένο μήνα ήταν χειρότερη από το αναμενόμενο και συγκρίνεται με την ασθενή απόδοση τον Οκτώβριο του 2022.

«Μια μεγαλύτερη πτώση των εξαγωγών υποδηλώνει ότι η παγκόσμια ζήτηση εξασθενεί», έγραψε ο Eric Zhu του Bloomberg Economics σε ένα ερευνητικό σημείωμα.

Οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence, Kenneth Loh και Lindsay Chen, δήλωσαν ότι τα απογοητευτικά στοιχεία από τις κινεζικές εξαγωγές «σηματοδοτούν μια ανατροπή μετά από δύο μήνες βελτίωσης και υποδηλώνει ότι μια ανάκαμψη του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου - του οποίου η Κίνα είναι βασικός μοχλός - μπορεί να καθυστερήσει», σε σχέση με προηγούμενες καλύτερες προσδοκίες.

Οι εξαγωγές της Ταϊβάν παρουσίασαν επίσης μια απροσδόκητη πτώση τον περασμένο μήνα, μετριάζοντας προηγούμενα σημάδια αισιοδοξίας ότι η παγκόσμια ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα του νησιού ανακάμπτει. Οι αποστολές στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 4,5% τον Οκτώβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά από αύξηση τον Σεπτέμβριο που ήταν το πρώτο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερο από ένα χρόνο.

Οι οικονομολόγοι θα κοιτούν για ενδείξεις ότι η ζήτηση θα αυξηθεί τους τελευταίους δύο μήνες του έτους ή εάν τα τελευταία απογοητευτικά στοιχεία υποδηλώνουν παρατεταμένη επιβράδυνση που θα εκτείνεται το 2024.

Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δείχνει περαιτέρω σημάδια επιβράδυνσης της μεταποίησης. Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε για τέταρτο μήνα τον Σεπτέμβριο, με επικεφαλής τους κλάδους αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες τους. Οι αναλυτές προβλέπουν συρρίκνωση του ίδιου μεγέθους το τελευταίο τρίμηνο του έτους, προκαλώντας μια ρηχή ύφεση.

Η θέα προς το 2024 δεν είναι πολύ πιο φωτεινή. Οι γερμανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι πιο αρνητικές για τις οικονομικές προοπτικές τους επόμενους 12 μήνες από ό,τι την άνοιξη, σύμφωνα με έρευνα του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου DIHK σε περισσότερες από 3.600 εταιρείες.

Ωστόσο, η ανάκαμψη μπορεί να μην είναι τόσο μακριά, σύμφωνα με την έκδοση Οκτωβρίου του Kiel Trade Indicator, η οποία έδειξε θετικές εξαγωγές από μήνα σε μήνα σε κάθε μεγάλη οικονομία εκτός από την Κίνα.

«Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι τα καλά μεγέθη για το παγκόσμιο εμπόριο έχουν οδηγό την ΕΕ, όπου η οικονομική παραγωγή συρρικνώνεται τελευταία», δήλωσε ο Βίνσεντ Στάμερ, επικεφαλής του Kiel Trade Indicator.

«Οι πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ — Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία — κατάφεραν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους τον Οκτώβριο, κάτι που είναι ένα πολύ θετικό σημάδι στην αρχή του τέταρτου τριμήνου».

Το εμπορικό έλλειμμα της Αμερικής διευρύνθηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς εισήγαγε περισσότερα αγαθά από ό,τι ένα μήνα νωρίτερα.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ αυξήθηκε σχεδόν κατά 5% στα 61,5 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο, άνοδος 2,9 δισ. δολ., από τα 58,7 δισ. δολάρια που καταγράφηκε τον Αύγουστο.

Το έλλειμμα στα αγαθά αυξήθηκε κατά 1,7 δισ. δολάρια στα 86,3 δισ. δολάρια, ενώ το πλεόνασμα των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 1,2 δισ. δολάρια στα 24,8 δισ. δολάρια.

#TradeDeficit in September 2023 up 4.9% to $61.5B. #Exports up 2.2% to $261.1B. #Imports up 2.7% to $322.7B (seasonally adjusted). https://t.co/ELorSSXoR6 #CensusEconData pic.twitter.com/vA6ppeyRri