Διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη ανησυχούν τον Σούνακ

Η βρετανική κυβέρνηση θα συνεδριάσει εκτάκτως προκειμένου να συζητηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη συνοχή των κοινοτήτων της βρετανικής κοινωνίας, καθώς εκφράζονται ανησυχίες από υπουργούς σχετικά με τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που προγραμματίζονται για αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο συμπίπτει με τους εορτασμούς για την Ημέρα της Εκεχειρίας.

«Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα προεδρεύσει σε μια συνεδρίαση της Cobra (κυβερνητική επιτροπή διαχείρισης κρίσεων) για να συντονίσει την αντίδραση της κυβέρνησης όσον αφορά την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Η επιτροπή «θα εξετάσει ποικίλα θέματα αλλά προφανώς θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της τρομοκρατικής επίθεσης (της Χαμάς σ.σ.) στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ιδίως τη συνοχή των κοινοτήτων», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

🚨 We will be marching this Saturday (November 11). Our statement in response to the Met Police. 🇵🇸 Read here: https://t.co/lyuAMzoJKh #CeasefireNow #WeWillMarch #BravermanBan

📢 MARCH FOR PALESTINE 📢



▪️Saturday 11th November

▪️Assemble Hyde Park at 12pm, march to the US embassy



Over 10,000 Palestinians, including over 4,100 children have been murdered by Israel in just 4 weeks.



What's our government doing about this? Excusing and backing Israel's… pic.twitter.com/el8Uj4H2d6