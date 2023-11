Πλοίο στην Οδησσό χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο, νεκρός ο καπετάνιος

Ρωσικός πύραυλος έπληξε φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, κατά την είσοδό του στο λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος και να τραυματιστούν τρία μέλη του πληρώματος και ένας λιμενικός, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, το φορτηγό πλοίο KMAX RULER χτυπήθηκε από πύραυλο τύπου Kh-31P που εκτοξεύθηκε από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου (σ.σ. η εθνικότητα του οποίου δεν διευκρινίζεται), ενώ τραυματίστηκαν τρεις Φιλιππινέζοι – μέλη του πληρώματος – και ένας λιμενικός.

