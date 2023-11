Κομισιόν και IBM κόβουν τη διαφήμιση στο Χ λόγω «αντισημιτισμού» του Μασκ

Εξαπλώνονται οι συνέπειες από ανάρτηση του Έλον Μασκ που υποστηρίζει αντισημιτικές απόψεις, καθώς όχι μόνο επενδυτές της Tesla επικρίνουν τον δισεκατομμυριούχο, αλλά και όλο και περισσότεροι διαφημιζόμενοι εγκαταλείπουν την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΙΒΜ ανακοίνωσαν ότι θα κόψουν τη διαφήμιση στο X, πρώην Twitter, αφού ο Μασκ επιδοκίμασε ανάρτηση που έλεγε ότι οι Εβραίοι τρέφουν «διαλεκτικό μίσος» για τους λευκούς. Ο Μασκ απάντησε λέγοντας: «Είπατε την πραγματική αλήθεια».

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τον Μασκ ότι επανέλαβε «ένα αποκρουστικό, αντισημιτικό ψέμα».

«Είναι απαράδεκτο να επαναλαμβάνεται το αποκρουστικό ψέμα που κρύβεται πίσω από τη χειρότερη αντισημιτική ενέργεια στην αμερικανική ιστορία και μάλιστα έναν μήνα μετά τη φονικότερη ημέρα για τον εβραϊκό λαό μετά το Ολοκαύτωμα», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς.

«Το X είναι απόλυτα σαφές σχετικά με τις προσπάθειες καταπολέμησης του αντισημιτισμού και των διακρίσεων», δήλωσε για να «σώσει» την κατάσταση η διευθύνουσα σύμβουλος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Λίντα Γιακαρίνο. «Δεν υπάρχει χώρος γι' αυτά πουθενά στον κόσμο. Τελεία και παύλα».

Ο Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει επανειλημμένα επικριθεί για την προώθηση περιεχομένου που επιτίθεται στους Εβραίους. Το τελευταίο σχόλιό του έρχεται σε μια εποχή αυξανόμενου αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας σε όλο τον κόσμο εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Η Anti-Defamation League διαπίστωσε ότι ο αντισημιτισμός στο X αυξήθηκε κατά 900% την πρώτη εβδομάδα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αναφέρει το Bloomberg.

X’s point of view has always been very clear that discrimination by everyone should STOP across the board -- I think that's something we can and should all agree on. When it comes to this platform -- X has also been extremely clear about our efforts to combat antisemitism and…