Τι συμφώνησαν Ισραήλ-Χαμάς για κατάπαυση πυρός και ομήρους

Σε μια πρωτοφανή ψηφοφορία νωρίς το πρωί της Τετάρτης, το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων που είχαν απαχθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, με αντάλλαγμα μια ολιγοήμερη εκεχειρία.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε τετραήμερη παύση των μαχών για να επιτραπεί η απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σε αντάλλαγμα για 150 Παλαιστίνιους που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ, καθώς και η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η σχετική ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης δεν διευκρινίζει πώς ψήφισαν οι υπουργοί. Παρά το γεγονός ότι είχε εκφράσει νωρίτερα την αντίθεσή του στη συμφωνία, το ακροδεξιό κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού ψήφισε υπέρ, ενώ μόνο μέλη της υπερεθνικιστικής παράταξης Otzma Yehudit του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir ψήφισαν κατά.

Δεν έχουν δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους δήλωσε ότι η συμφωνία αναμένεται να προβλέπει την απελευθέρωση 50 εν ζωή Ισραηλινών πολιτών, κυρίως γυναικών και παιδιών, σε ομάδες των 12-13 ατόμων την ημέρα. Μπορεί να υπάρξει και παράταση της κατάπαυσης πυρός, με «αντάλλαγμα» την απελευθέρωση 10 ομήρων την ημέρα.

Η Χαμάς εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία να κηρυχθεί «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας. «Οι διατάξεις αυτής της συμφωνίας καταρτίστηκαν με βάση το όραμα της αντίστασης και την αποφασιστικότητά της να υπηρετήσει τον λαό μας και να ενισχύσει την επιμονή του έναντι της επίθεσης», ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Επιβεβαιώνουμε πως θα παραμείνουμε με το δάκτυλο στη σκανδάλη και ότι τα τάγματα των θριαμβευτών μας θα παραμείνουν σε επιφυλακή», προειδοποίησε.

Δυνάμει της συμφωνίας, αναμένεται να εισέλθουν εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, ιατρικό υλικό και καύσιμα σε όλα τα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, πάντα κατά την ανακοίνωση της Χαμάς.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε τη συμφωνία για ανθρωπιστική παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα για τέσσερις ημέρες, με την επιφύλαξη παράτασης, ο χρόνος έναρξης της οποίας θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων 24 ωρών.

Μεταξύ άλλων, και ως προς το ζήτημα των ομήρων, αναφέρει πως «ο αριθμός αυτών που θα απελευθερωθούν θα αυξηθεί σε μεταγενέστερα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας».

