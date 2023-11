Εκρηξη βίας στο Δουβλίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι

Βίαια επεισόδια στο κέντρο του Δουβλίνου αφού τρία παιδιά και μια γυναίκα μαχαιρώθηκαν κοντά σε σχολείο, με αποτέλεσμα οι ταραχοποιοί να συγκρούονται με την αστυνομία και να πυρπολήσουν αυτοκίνητα και καταστήματα.

«Μια ομάδα ανθρώπων, τραμπούκοι και εγκληματίες, χρησιμοποιούν αυτή την επίθεση για να προκαλέσουν όλεθρο», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Helen McEntee. Ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας, Ντριου Χάρις, κατηγόρησε για την αναταραχή μια «τρελή φατρία χούλιγκαν που οδηγείται από την ακροδεξιά ιδεολογία».

Οπως σημειώνει το Bloomberg, οι διαδηλωτές πέταξαν φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα κατά της αστυνομίας και σκουπίδια στα οποία είχαν βάλει φωτιά. Οχήματα όπως ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, λεωφορεία και τραμ πυρπολήθηκαν επίσης, καταστήματα υπέστησαν ζημιές και τουλάχιστον ένα πολυκατάστημα στο κέντρο της πόλης λεηλατήθηκε.

Εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν».

Η αναταραχή ξεκίνησε μετά από ένα περιστατικό με μαχαίρι κοντά σε σχολείο στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Σοβαρά τραυματίστηκαν μια εργαζόμενη σε παιδική φροντίδα και ένα πεντάχρονο κορίτσι, με το παιδί να χρειάζεται επείγουσα επέμβαση. Τραυματίστηκαν επίσης ένα εξάχρονο κορίτσι και ένα πεντάχρονο αγόρι. Ο ύποπτος τραυματίστηκε και κρατείται από την αστυνομία σε νοσοκομείο του κέντρου της πόλης.

Οι ταραχές φάνηκε να πυροδοτήθηκαν από φήμες ότι ο δράστης ήταν αλλοδαπός, αν και δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες λεπτομέρειες για αυτόν. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός RTE έδειξε ένα λεωφορείο στο οποίο υπήρχε γκράφιτι με τη λέξη «Έξω». Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι οι διαδηλωτές φώναζαν αντιμεταναστευτικά συνθήματα.

