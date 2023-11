Σύγκρουση Σούνακ-Στάρμερ στη Βουλή για τον Κ. Μητσοτάκη

Ο Ρίσι Σούνακ υπεραμύνθηκε της απόφασής του να ματαιώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντας στη Βουλή. Ο Βρετανός πρωθυπουργός επιμένει ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου να μη συζητηθεί το ζήτημα των Γλυπτών, γεγονός το οποίο η Ελλάδα αρνήθηκε. «Οταν γίνονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δίνονται διαβεβαιώσεις προς αυτή τη χώρα, πρέπει να τηρούνται», είπε.

Ο διαπληκτισμός του με τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ ήταν έντονος.

Ο ηγέτης των Εργατικών, ακούγοντας τον Σoυνάκ, είπε: «Ο πρωθυπουργός τα έχασε».

Το θέμα άνοιξε ο Κιρ Στάρμερ. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι «ένας οικονομικός μας σύμμαχος, ένας σημαντικός μας εταίρος στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά αντί να χρησιμοποιήσει (ο Σούνακ) αυτήν τη συνάντηση για να συζητήσει αυτά τα σοβαρά θέματα, προσπάθησε να τον ταπεινώσει και ακύρωσε την τελευταία στιγμή».

Labour leader Keir Starmer asks Rishi Sunak why he cancelled a meeting with Greek PM Kyriakos Mitsotakis meant to address "serious issues"



Sunak says "specific commitments and specific assurances were made... and then were broken"

#PMQs