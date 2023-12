Νέα Υόρκη: 39χρονος σκότωσε δύο ενήλικες και δύο παιδιά με κουζινομάχαιρο

Tέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία που κλήθηκε στη συνοικία Far Rockaway τα ξημερώματα της Κυριακής βρήκε τα θύματα σε ένα σπίτι που είχε πυρποληθεί.

Ο ύποπτος μαχαίρωσε δύο αστυνομικούς πριν δεχτεί πυρά από έναν από τους τραυματίες αστυνομκούς. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αμερικανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έλαβε κλήση 911 στις 05:10 τοπική ώρα (10:10 GMT), όταν μια “νεαρή γυναίκα δήλωσε ότι ο ξάδερφός της σκοτώνει τα μέλη της οικογένειάς της”.

Δύο αστυνομικοί στάλθηκαν στη διεύθυνση και είδαν έναν άνδρα να βγαίνει έξω με αποσκευές.

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τού μιλήσουν, ο άνδρας μαχαίρωσε έναν αστυνομικό στο λαιμό και το στήθος και έναν δεύτερο στο κεφάλι.

At least 3 killed and 2 cops injured in Queens stabbing rampage, fire: sources https://t.co/WJiuJTCmDf pic.twitter.com/RFQlQI3k9h