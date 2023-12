Επίθεση σε αμερικανικό αντιτορπιλικό και εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον «δύο ισραηλινών πλοίων» στην Ερυθρά Θάλασσα την Κυριακή, στην τελευταία από μια σειρά ενεργειών της ανταρτικής ομάδας που συνδέεται με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Η ανάρτηση των Χούθι στο X, πρώην Twitter, ακολούθησε δήλωση του Πενταγώνου, σύμφωνα με το Associated Press, ότι ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το USS Carney, δέχτηκε επίθεση από drones των Χούθι.

Οι αντάρτες που εδρεύουν στην Υεμένη και υποστηρίζονται από το Ιράν δήλωσαν ότι το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Unity Explorer με σημαία Μπαχάμες χτυπήθηκε από πύραυλο, ενώ το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Number 9 με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ναυτικό drone.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν αφού τα πλοία «αγνόησαν προειδοποιητικά μηνύματα από τις ναυτικές δυνάμεις της Υεμένης», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η δήλωση δεν ανέφερε σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Η έκταση των ζημιών ήταν ασαφής.

BREAKING:



⚡Yemen Houthis have attacked 2 israeli ships in the Red Sea.



The “Unity Explorer” ship and the “Number Nine” ship. The first ship was targeted with an anti-ship missile and the second ship with a naval drone.



The targeting operation came after the two ships rejected… pic.twitter.com/Rv8XYECsZL