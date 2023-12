Σε χαμηλό δύο ετών ο πληθωρισμός στις χώρες του ΟΟΣΑ, η θέση της Ελλάδας

O πληθωρισμός στις χώρες του ΟΟΣΑ έχει επιβραδυνθεί σε χαμηλό δύο ετών. Σε ετήσια βάση μειώθηκε στο 5,6% τον Οκτώβριο, από 6,2% τον Σεπτέμβριο.

Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για τον πληθωρισμό από τον Οκτώβριο του 2021, πριν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 28 από τα μέλη του, αλλά αυξήθηκε κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα ή περισσότερο στην Ελλάδα, την Τσεχία και την Κόστα Ρίκα.

