Επίθεση με μαχαιρι κοντά σε σχολείο στην Ουαλία

Για «σοβαρή επίθεση» στο Aberfan, στη νότια Ουαλία , μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Ευδοξία Λυμπέρη συμπληρώνοντας ότι η αστυνομία επιβεβαιώνει επίθεση με τουλάχιστον έναν τραυματία και μάλιστα επισημαίνει ότι δέχτηκε έκτακτη κλήση στις 9 το πρωί. Οι πρώτες αναφορές λένε ότι μια έγκυος μαχαιρώθηκε, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την περιοχή.

Πολλά σχολεία φέρεται να τέθηκαν σε προληπτικό lockdown, με τα παιδιά να κρατούνται «εντός για την προστασία τους».

Armed officers at scene of “serious assault” in Aberfan, south Wales, with schools in precautionary lockdownhttps://t.co/vI8fJPtxCY