Υψηλά επιτόκια από Fed μέχρι τον Ιούλιο περιμένουν οικονομολόγοι

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις των επιτοκίων τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2024 και θα προσφέρει μικρότερη ανακούφιση από ό,τι αναμένουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με κορυφαίους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση των Financial Times.

Ενώ οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες πίστευαν ότι η φάση αύξησης των επιτοκίων είχε πλέον τελειώσει, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα αρχίσει να μειώνει το επιτόκιο αναφοράς μόλις το τρίτο τρίμηνο του 2024 ή αργότερα.

Τα τρία τέταρτα των οικονομολόγων, που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση μεταξύ 1ης και 4ης Δεκεμβρίου, αναμένουν επίσης ότι η Fed θα μειώσει το επιτόκιο από το τρέχον υψηλό 22 ετών του 5,25-5,5% κατά μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα ή λιγότερο το επόμενο έτος.

Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν πολύ αργότερα και πολύ μικρότερη κίνηση από τους traders στις προθεσμιακές αγορές που αυξάνουν τα στοιχήματα ότι η Fed θα αρχίσει να μειώνει επιτόκια ήδη από τον Μάρτιο και θα τα οδηγήσει περίπου στο 4% μέχρι το τέλος του έτος.

Η έρευνα 40 οικονομολόγων, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Kent A Clark Center for Global Markets στο University of Chicago Booth School of Business, υπογραμμίζει τη διάσταση απόψεων σχετικά με τις κινήσεις της Fed για τον πληθωρισμό εν μέσω φρέσκων ενδείξεων ότι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αρχίζει να επιβραδύνει.

«Εξακολουθώ να βλέπω μεγάλη δυναμική για την οικονομία, επομένως δεν βλέπω την ανάγκη για μείωση των επιτοκίων αμέσως και δεν νομίζω ότι ούτε η Fed σκοπεύει να το κάνει», δήλωσε ο Τζέιμς Χάμιλτον, καθηγητής οικονομικών στο το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο που συμμετείχε στην έρευνα.

Ο Ρόμπερτ Μπάρμπερα, διευθυντής του Κέντρου Χρηματοοικονομικής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς και ένας άλλος ερωτώμενος, είπε ότι η Fed θα πρέπει να δει σταθερές βελτιώσεις στον πληθωρισμό και πιο σημαντική μείωση της ζήτησης εργασίας προτού εξετάσει τις περικοπές.