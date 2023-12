Αυξάνεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα κρυπτονομίσματα

H νέα παγκόσμια έρευνα "ThеSuper Sale Game: who’s the winner? A study on how we shop and pay", που πραγματοποιήθηκε από την Arlington Research για λογαριασμό της Kaspersky, εξετάζει τις απόψεις και τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα κρυπτονομίσματα.

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, ο γενικότερος φόβος των καταναλωτών για τα κρυπτονομίσματα μειώνεται, με τους gamers να αποτελούν πρωτοπόρο στην κανονικοποίησή τους. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, το 81% των gamers που απάντησαν έχει στην κατοχή του κάποιο κρυπτονόμισμα, ενώ σχεδόν οι μισοί (55%) συμμετέχοντες στην έρευνα περιγράφουν τον εαυτό τους ως "πολύ ενημερωμένο" ή "εξαιρετικά ενημερωμένο για τα κρυπτονομίσματα".

Ένα άλλο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι το χάσμα ψηφιακών γνώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει μειωθεί από το 2022. Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι σχεδόν οι μισοί καταναλωτές πιστεύουν ότι το κρυπτονόμισμα θα αποτελέσει το μέλλον των αγορών και θα ήταν σύμφωνοι να το χρησιμοποιήσουν ως επιλογή πληρωμής στην καθημερινή τους ζωή, με το 38% να δηλώνει πως θα το χρησιμοποιούσε ακόμη και για να πραγματοποιήσει αγορές από το σούπερ market.

Οι παγκόσμιες έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα: Το 92% των ερωτηθέντων έχει ακούσει γι' αυτά, ενώ το 50% δήλωσε ότι τα γνωρίζει και κατανοεί τι είναι.

Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν αυξήσει την εξοικείωσή τους με τα crypto καθώς το 41% δηλώνει ότι γνωρίζει πολλά για το κρυπτονόμισμα σε σύγκριση με το 46% των ανδρών – με τη διαφορά στο ποσοστό να έχει μειωθεί σε σχέση με το 2022.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων θα γίνουν μια ευρέως αποδεκτή επιλογή για τις ηλεκτρονικές αγορές (44%). Επιπλέον, το 40% του δείγματος θα τα χρησιμοποιούσε περισσότερο εάν υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες πληρωμής στην καθημερινότητα. Ταυτόχρονα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (87%) αισθάνεται άνετα να πληρώσει για online αγορές με ψηφιακό χρήμα, ενώ το 86% θα ήταν σύμφωνο να πληρώσει με crypto ακόμα και σε φυσικά καταστήματα.

Ωστόσο, οι gamers συνήθως αγοράζουν αντικείμενα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τα ενδιαφέροντά τους, όπως βιντεοπαιχνίδια (65%) και αγορές ή αναβαθμίσεις εντός του παιχνιδιού (47%). Παρόλα αυτά το 54% αγοράζει εξοπλισμό βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης, τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται και για την αγορά ειδών ένδυσης (46%) αλλά και για γενικότερες αγορές (38%) συμφώνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτοί οι καταναλωτές είναι λιγότερο έτοιμοι να προχωρήσουν σε αγορές μεγάλης αξίας, όπως ένα σπίτι (24%) ή αυτοκίνητα (31%), χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.

Η αστάθεια των τιμών και οι απάτες στην αγορά των crypto επισημάνθηκαν από το 43% των ερωτηθέντων ως πιθανές ανησυχίες και κίνδυνοι. Οι εν λόγω κίνδυνοι εμποδίζουν κάποιους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα, καθώς το 15% δεν είναι σίγουρο για το πώς μπορεί να προστατευτεί επαρκώς και συνεπώς είναι λιγότερο πιθανό να τα προμηθευτεί.

«Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κοινού για τα κρυπτονομίσματα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πλέον, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) είναι σίγουροι ότι κατανοούν εξαιρετικά ή πολύ καλά το ψηφιακό χρήμα. Υποστηρίζουμε τις ανάγκες της αγοράς κρυπτονομισμάτων προσθέτοντας ειδικές λειτουργίες προστασίας στις ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας μας, όπως το Kaspersky Premium, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να ασχολούνται με κρυπτονομίσματα χωρίς να διακινδυνεύουν τα χρήματα και τα προσωπικά τους δεδομένα στον κυβερνοχώρο», σχολιάζει η Marina Titova, Αντιπρόεδρος, Consumer Product Marketing της Kaspersky.

Η πλήρης έκθεση "The Super Sale Game: who’s the winner? A study on how we shop and pay’" είναι διαθέσιμη εδώ.