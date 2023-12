Χαμάς: Το ιστορικότερο τζαμί της Γάζας κατέστρεψαν οι Ισραηλινοί

Η Χαμάς ανέφερε ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το μεσαιωνικό τέμενος Ομάρι της Γάζας, το παλαιότερο και μεγαλύτερο τέμενος στη Λωρίδα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο. Το παλαιστινιακό κίνημα κάνει λόγο για «ειδεχθές και βάρβαρο έγκλημα».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από μέσα ενημέρωσης της Χαμάς δείχνουν μεγάλες ζημιές στο τέμενος, με πεσμένους τοίχους και στέγες και μια τεράστια ρωγμή στο κάτω μέρος του πέτρινου μιναρέ.

Δημοσιογράφοι του Reuters αναγνώρισαν ότι ο μιναρές στη φωτογραφία είναι αυτός του τεμένους Ομάρι. Και το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera επαλήθευσε ότι οι φωτογραφίες είναι του τεμένους.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ζημιές στο τέμενος.

Το τέμενος Ομάρι πήρε το όνομά του από τον δεύτερο χαλίφη του Ισλάμ, Ομάρ.

The occupation has destroyed the Grand Al-Omari Mosque, which is the largest and oldest mosque in Gaza City. pic.twitter.com/bLNz0YcN0a

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι διαπράττουν ένα «ειδεχθές έγκλημα εναντίον αθώων πολιτών», αφότου εικόνες Παλαιστινίων κρατουμένων, τους οποίους έχουν γδύσει και αφήσει ημίγυμνους με τα εσώρουχά τους στη Γάζα, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ιζάτ ελ Ρεσίκ, ο οποίος βρίσκεται εξόριστος στο εξωτερικό, προέτρεψε τους διεθνείς οργανισμούς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παρέμβουν, προκειμένου να δείξουν τι συνέβη στους άνδρες και να βοηθήσουν στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέφρασε τον προβληματισμό της για τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τονίζοντας πως όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια σε συμφωνία με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χουσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, η χώρα του οποίου στηρίζει τη Χαμάς, επέκρινε το Ισραήλ κατηγορώντας το σε μήνυμά του στο X για «βαρβαρότητα στην αντιμετώπιση αθώων αιχμαλώτων και πολιτών».

Η ισραηλινή τηλεόραση έδειξε χθες βίντεο, που επαληθεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, όπου απεικονίζονταν, όπως περιέγραφε, αιχμάλωτοι μαχητές της Χαμάς τους οποίους είχαν γδύσει και αφήσει ημίγυμνους με τα εσώρουχά τους και οι οποίου κάθονταν με το κεφάλι σκυμμένο σε δρόμο στην πόλη της Γάζας.

«Μιλάμε για άτομα που συνελήφθησαν στην Τζαμπαλίγια και τη Σετζάιγια, προπύργια της Χαμάς», δήλωσε ο Ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Εϊλόν Λεβί όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Μιλάμε για άνδρες στην ηλικία περίπου της στράτευσης, που εντοπίστηκαν σε περιοχές τις οποίες ο άμαχος πληθυσμός υποτίθεται ότι θα είχε εκκενώσει πριν από εβδομάδες».

Children, UN workers and a journalist are believed to be seen in a video showing dozens of Palestinians stripped and detained by Israeli forces in Gaza. pic.twitter.com/MECCmCgnMI