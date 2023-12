Εκκληση Χαμάς στην Unesco για προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Γάζα

Τεμένη, το τελευταίο τουρκικό χαμάμ και η παλαιότερη εκκλησία στη Γάζα: ο πόλεμος Χαμάς-Ισραήλ έχει ισοπεδώσει ή καταστρέψει αμέτρητα ιστορικά κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας, με τη Χαμάς να ζητά από την UNESCO να δράσει.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σήμερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα ερείπια του ιστορικού τεμένους αλ Ομάρι, του μεγαλύτερου και παλαιότερου στην πόλη της Γάζας, από το οποίο μόνο ο μιναρές φαίνεται άθικτος. Το υπόλοιπο μέρος του ιερού που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, και πρωτύτερα ήταν εκκλησία, είναι ραγισμένοι, πεσμένοι λευκοί πέτρινοι τοίχοι.

Η Χαμάς ανέφερε ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το μεσαιωνικό τέμενος, κάνοντας λόγο για «ειδεχθές, βάρβαρο έγκλημα». Δημοσιογράφοι του Reuters και του Al Jazzera αναγνώρισαν ότι οι φωτογραφίες είναι του τεμένους.

