Δεύτερο συνοριακό πέρασμα για ανθρωπιστική βοήθεια ανοίγει το Ισραήλ

O ισραηλινός στρατός IDF και ο σύνδεσμος του στρατού με τους Παλαιστίνιους COGAT ανακοίνωσαν επίσημα ότι το συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ θα ανοίξει αύριο για τον έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο.

Μέχρι τώρα, τα φορτηγά με τη βοήθεια που εισέρχονται στη Γάζα ελέγχονται από τις ισραηλινές αρχές στο πιο νότιο πέρασμα Νιτζάνα μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, προκαλώντας καθυστερήσεις στην είσοδο τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών στη Λωρίδα.

Το Κερέμ Σαλόμ θα χρησιμοποιηθεί για να ελέγχονται περισσότερα φορτηγά και να επιταχυνθεί η διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

