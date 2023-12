Ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία ξεκινάει η Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανακοίνωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ακόμα ότι χορηγήθηκε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας για τη Γεωργία.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Μισέλ σημείωσε ακόμα ότι η Ε.Ε. θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία Εζεργοβίνη μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη συμμόρφωση με τα κριτήρια ένταξης.

Σημείωσε ότι κάλεσε την Κομισιόν να ετοιμάσει έκθεση ώς τον Μάρτιο με το βλέμμα στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε μετά την απόφαση ότι «οι χώρες αυτές ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε απαιτήσει στις 5 Δεκεμβρίου να αποφευχθεί στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ η λήψη απόφασης για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Ωστόσο, την Τετάρτη η Ε.Ε. αποφάσισε να ξεμπλοκάρει κονδύλια 10 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, κίνηση η οποία φαίνεται πως έκαμψε τις αντιστάσεις του Όρμπαν.

Σύμφωνα με το Politico που επικαλείται διπλωμάτη, ο Ούγγρος πρωθυπουργός έφυγε από την αίθουσα όταν ελήφθη η απόφαση για τη διεύρυνση. Αυτό επέτρεψε την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με ανάρτησή του στο Facebook ο Όρμπαν επιβεβαίωσε την είδηση, ενώ χαρακτήρισε «κακή απόφαση» την ένταξη της Ουκρανίας.

Πριν τη Σύνοδο Κορυφής ο Όρμπαν είχε τονίσει ότι ήταν πολύ νωρίς για τις Βρυξέλλες να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

