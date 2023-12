ΕΕ: Πολιτική συμφωνία για Μεταναστευτικό και Άσυλο

Σε συμφωνία για μια γενική αναθεώρηση των κανόνων της για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κρίσεων κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς επιδιώκει να εξορθολογίσει τις διαδικασίες ασύλου και να ενισχύσει τις επιστροφές ατόμων που δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στο μπλοκ.

«Ήταν μακρύς ο δρόμος έως εδώ. Αλλά τα καταφέραμε», είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της ΕΕ, αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης, σήμερα Τετάρτη, σε ανάρτησή του στο X.

All of the pieces are falling into place.



We have a breakthrough on the 5 key pillars of the Pact on Migration and Asylum.



It’s been a long road to get here. But we made it.



Europe is finally delivering on migration. pic.twitter.com/dfXCzPw4ow