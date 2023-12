Εντεκα νεκροί από πυροβολισμούς στην Πράγα

Εντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και άλλοι 30 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην πλατεία Γιαν Πάλαχ της Πράγας, στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Οι σοβαρά τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον εννέα.

O δράστης «εξουδετερώθηκε», σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των τοπικών αρχών. Επισημαίνεται ότι λόγω Χριστουγέννων η πόλη βουλιάζει από τουρίστες.

Το κτίριο της Σχολής Φιλοσοφίας και Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου, όπου συνέβη το περιστατικό, εκκενώθηκε.

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι υπάρχουν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. «Μην μετακινηθείτε... κλειδώστε τα γραφεία σας», αναφέρει το email.

Με ανακοίνωσή της, η τσεχική αστυνομία ενημερώνει: «Προτρέπουμε τους πολίτες να μην παραμείνουν στην περιοχή και να μη βγουν από το σπίτι. Η επέμβαση της αστυνομίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη».

«Συγκλονισμένη από την παράλογη βία των πυροβολισμών που στοίχισαν πολλές ζωές σήμερα στην Πράγα. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στον τσεχικό λαό στο σύνολό του. Στεκόμαστε και θρηνούμε μαζί σας», ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ.

